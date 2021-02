Santa Casa orienta sobre a Dengue em live

Médico Dr. Matheus Braga explicou os sintomas da doença e onde procurar atendimento, em caso de sintomas.

A Santa Casa de Votuporanga realizou uma live na quinta-feira (18), no Instagram da Instituição, para orientar a população sobre a dengue, doença muito presente em nossa região e que nesta época do ano costuma aumentar seus casos. O entrevistado foi o Dr. Matheus Braga, médico do Pronto Socorro da Santa Casa e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que abordou o tema com explicações e sanou as dúvidas dos internautas que assistiram a entrevista.

“Em torno de 3 a 7 dias após a picada do mosquito Aedes Aegypti é que aparecem os primeiros sintomas da dengue, se estendendo até 14 dias. E na forma clássica da doença, podem aparecer dor de cabeça, febre e dor atrás dos olhos. Neste caso, a princípio, devemos procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa. Já a dengue hemorrágica, é um quadro mais grave que trazem consequências como sangramentos, e aí, é importante procurar o Pronto Socorro na Santa Casa”, explicou o profissional.

Ele também falou das outras formas da doença e o público que pode ficar mais comprometido. “Existem as variações da dengue como a zika e a chikungunya, essas outras duas são mais brandas, mas nas gestantes o cuidado é maior para evitar a doença e suas complicações nos bebês. O público de idosos, pessoas com comorbidades como hipertensos, diabéticos, são nos deixam mais atentos aos sintomas, por possíveis casos de agravamento da doença”, disse.

Ele também reforçou os cuidados com a alimentação para quem contrair a dengue. “Que dê preferência para alimentos mais ricos em fibras, muita hidratação com líquidos e até mesmo o famoso soro caseiro, caso necessário. E, lembrando a importância de passar por uma unidade de saúde para uma triagem e a avaliação médica. Em caso de dúvidas, o SAMU está à disposição pelo 192 para que a pessoa seja orientada em qual serviço de saúde deve ir”, finalizou.