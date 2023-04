Santa Casa marca presença em Congresso Fehosp

Diversas lideranças do Complexo participam do evento, que acontece em Atibaia.

O Complexo Santa Casa de Votuporanga marca presença em peso no 2º Congresso da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), que acontece nesta semana em Atibaia.

Diversas lideranças do complexo participam do evento, que tem como tema este ano “Saúde filantrópica – assumindo papel de protagonista, construindo novas políticas”.

Com mais de 50 palestras, divididas em 80 horas de programação, o evento é voltado aos representantes de instituições filantrópicas, como presidentes, provedores, diretores, administradores, secretários de saúde municipais, técnicos do governo de São Paulo e do Ministério da Saúde.

A programação também conta com fóruns que contribuirão no aprimoramento de diversas áreas, como Controladoria, Finanças, Contabilidade e Custos; Gestão de Pessoas, Jurídico; Cadeia de Suprimentos (Compras, Almoxarifado e Farmácia); Governança Clínica; Hotelaria e Hospitalidade; Qualidade e Segurança do Paciente; Inovação e Tecnologia; Oncologia e Comunicação.

A Santa Casa, inclusive, apresenta nesta quarta-feira o case de sucesso Saúde Digital e Conectada – Interoperabilidade em todos os níveis da assistência ”. Angelo Bimbato e Daniel Martinez, vão falar sobre o Prontuário Único do Paciente (PEP), que possibilita a integração de dados dos assistidos e também sobre o aplicativo Santa Casa Votu, disponível nas plataformas digitais.