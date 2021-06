Santa Casa lança 3º Show de Prêmios com sorteio em agosto 

Cupom para concorrer a duas motocicletas Honda/Biz, uma televisão de 50 polegadas, dois celulares e dois vales-compras custa R$ 10.

A Santa Casa de Votuporanga lançou a terceira edição do Show de Prêmios, campanha solidária que visa arrecadar recursos para os atendimentos. Comprando um cupom de R$ 10, a pessoa concorre a sete prêmios.

A premiação conta com duas motocicletas Honda/Biz, uma televisão de 50 polegadas, dois celulares, além de dois vales-compras no valor de R$ 500 (Supermercado Santa Cruz) e R$ 1.000 para o (Proença Supermercados).

O sorteio será realizado na Concha Acústica, no dia 7 de agosto, às 16h, na véspera do Dia dos Pais e também do aniversário de 84 anos de Votuporanga. “A Santa Casa é uma Instituição filantrópica, que promove campanhas solidárias visando sempre a manutenção de seus atendimentos e custeio. Por conta da pandemia, a demanda cresceu na assistência. Houve também aumento considerável nos custos, como por exemplo no preço de medicamentos, por conta das internações da COVID-19. Diante disso, mais uma vez, pedimos a colaboração de todos para salvarmos vidas. Ajude a Santa Casa e concorra a sete prêmios”, afirmou o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.

Ele fez questão ainda de agradecer o empenho dos patrocinadores para a realização desta terceira edição do Show de Prêmios. “Não podemos deixar de agradecer a todos que possibilitaram essa ação, em especial aos nossos patrocinadores Ville Hotel Gramadão, HSA, além dos supermercados Proença e Santa Cruz. São grandes empresas parceiras, que estão com a gente há anos, pensando sempre em nossos pacientes. Nosso muito obrigado”, enfatizou.

Sobre a campanha solidária

O diretor de Eventos da Santa Casa de Votuporanga, Marcelo Madrid, afirmou que foram confeccionados 10 mil cupons que serão distribuídos em Votuporanga e região, tendo em vista que a Instituição atende um total de 53 municípios.

“Os cupons estão disponíveis no nosso Bazar do Bazar, que fica aqui em anexo na Santa Casa e com voluntários e comerciantes. Contamos com a ajuda de toda a população para vendermos todos os números. Temos dois meses pela frente de muito trabalho e o resultado só será possível com a união e a solidariedade, características que ajudam a nossa Santa Casa”, afirma.

O diretor de Eventos da Instituição falou também sobre as novidades desta terceira edição do Show de Prêmios. “Tivemos mudanças com relação aos anos anteriores, pensando sempre em proporcionar mais opções ao nosso público. Nesta edição, as grandes novidades são os celulares e os vales-compras, aumentando ainda mais as chances para quem quer participar. Vale lembrar que cada cupom garante sete oportunidades de ser contemplado”, disse.

Quem quiser ajudar na venda dos cupons também pode entrar em contato com setor de Comunicação e Captação de Recursos da Santa Casa. Mais informações pelo (17) 3405-9139 ou 99779-9928, falar com Mariana Miotto e Luciano Moura.

3º Show de Prêmios da Santa Casa de Votuporanga