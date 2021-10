Santa Casa investe em equipamentos para assistência fisioterapêutica

Serviço de Fisioterapia se destaca em Votuporanga e região, unindo profissionais qualificados e parque tecnológico moderno.

A Santa Casa de Votuporanga investe em avanços tecnológicos para evoluir no cuidado ao paciente grave, reduzindo a mortalidade e aumentando a sobrevida dos assistidos. O serviço de Fisioterapia possui o programa de reabilitação precoce, que consiste em exercícios de eletroestimulação, de sedestação, ortostatismo e exercícios ativos, passivos e resistidos, entre outros.

Recentemente, a Instituição adquiriu o equipamento Power Leg, contribuindo ainda mais para a recuperação do assistido. Trata-se de aparelho que possui elásticos com diferentes resistências, com foco no ganho de força muscular.

A coordenadora de Fisioterapia do Hospital, Camila Chiaparini Furlan, deu mais detalhes. “Nosso programa é desenvolvido após a avaliação da capacidade muscular (por meio de testes específicos) do paciente e baseado no estado funcional antes da admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dependendo da patologia e evolução do quadro do paciente, exercícios com pequena resistência podem ser iniciados ainda na UTI, por isso a importância do Power Leg”, disse.

Entre os benefícios do aparelho, estão: ganho de força e resistência muscular; melhora do equilíbrio corporal; da coordenação motora; da circulação sanguínea; acelera a recuperação após cirurgias e diminui o tempo de hospitalização.

Onyx (Assistente de Tosse)

Além do Power Leg, a Santa Casa adquiriu dispositivo chamado Onyx (Assistente de Tosse). “Ele trabalha através da insuflação e exsuflação manual ou automática pré-definida, promovendo aumento gradual de volume de ar na inspiração. Após os pulmões serem expandidos, rapidamente reverte o fluxo a fim de empurrar as secreções, muitas vezes sem que haja a necessidade de aspiração das vias aéreas”, explicou Camila.

O assistente de tosse tem como principal objetivo, auxiliar os pacientes a eliminar as secreções brônquicas quando eles não podem tossir por si mesmos, como em caso de doenças neuromusculares ou nas lesões da medula espinhal. É um modo seguro e confortável de reduzir o risco de danos às vias aéreas e complicações respiratórias. “Esse equipamento é mais um diferencial na assistência fisioterapêutica da Santa Casa de Votuporanga aos pacientes que possuem pouca ou inefetividade de deslocamento de secreção e tosse. Nos preocupamos sempre em oferecer o melhor para que nossos assistidos possam ter qualidade de vida”, concluiu a coordenadora.