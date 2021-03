Santa Casa integra a campanha Votu Solidária

Ação beneficia 31 entidades da cidade, além de famílias em situação de vulnerabilidade social; Hospital já recebeu 113 quilos de alimentos.

Todos a favor da vida. Com esse lema, união e propósito de colaborar com todos aqueles que necessitam, surgiu a campanha Votu Solidária no ano passado. A segunda edição é ainda mais especial, principalmente devido ao aumento de casos de Coronavírus.

O projeto envolve voluntários que se dedicam em destinar alimentos a entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social. É uma corrente do bem em que cada item arrecadado vale muito e é multiplicado. Cada mantimento entregue em supermercados ou até mesmo no ponto de doação Realpec reflete em esperança e em acolhimento.

Neste ano, a Santa Casa de Votuporanga integra a ação, juntamente com 30 entidades da cidade. A iniciativa teve início no dia 2 deste mês e, até o momento, já distribuiu 8.447 quilos de alimentos, além de 1.025 itens de higiene e 778 produtos de limpeza.

O Hospital recebeu, neste final de semana, 113 quilos de mantimentos. As doações foram encaminhadas para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes.

O coordenador da campanha, Dr. Luciano Melo, contou sobre a ação. “Tudo que é coletado em sete supermercados levamos na Realpec para que as entidades possam fazer sua retirada semanalmente. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a Polícia Militar, que está conosco desde o ano passado. Diante da pandemia, eles buscam na porta das pessoas. Basta ligar no telefone (17) 3421-5323”, afirmou.

Dr. Luciano detalhou que a novidade de 2021 é a rifa de um carro e uma moto. “Toda renda é direcionada para a compra de alimentos. Com o lockdown total até o fim do mês, nos antecipamos e adquirimos cestas básicas, que nesta semana serão distribuídas para famílias que passam por dificuldades”, complementou.

Ele falou sobre a oportunidade de contribuir com a Santa Casa. “Conversamos com a Instituição e entendemos a sua necessidade, especialmente em um ano muito crítico para a saúde. Ficamos muito felizes de colaborar com o Hospital”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da iniciativa. “Votu Solidária é o reflexo do espírito de nossa população, sempre tão envolvida em causas sociais. O momento é de união em prol daqueles que mais necessitam e só podemos agradecer em nome da diretoria, médicos, colaboradores, pacientes e voluntários essas doações. Cada item recebido auxilia na manutenção de nossos atendimentos e faz toda a diferença, principalmente nesta fase difícil que estamos vivenciando. Nosso muito obrigado”, concluiu.