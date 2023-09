Santa Casa ganha Cama PPP para partos normais

Equipamento promete melhorar experiência das gestantes.

A Santa Casa de Votuporanga, referência em cuidados de saúde materna na região, acaba de receber um importante equipamento médico, que vai transformar a Maternidade da Instituição. O Bazar do Bem doou uma Cama PPP (Pré-parto, parto e pós-parto) para o Hospital, projetada especificamente para a realização de partos normais.

A Cama está no quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), na ala C, com toda a estrutura necessária para o nascimento do bebê. É um dispositivo que oferece suporte durante o processo de parto normal. Ela permite que as gestantes adotem diferentes posições, promovendo maior conforto e liberdade de movimento.

O equipamento apresenta formas que propiciam o uso confortável como cama, assim como acesso adequado do profissional. Possui grades com sistema giratórios; cabeceira e arco de sustentação removíveis; suporte móvel reforçado para apoio dos pés com engate fácil, tornando-se mais seguro; sistema de segurança trava e destrava e apoio das coxas, removíveis e ajustáveis.

Para a gerente de Enfermagem, Daisy Vitor, entre os benefícios estão maior liberdade de escolha de opção das grávidas, redução de intervenções médicas e melhoria na experiência do parto. “Esta aquisição representa mais um passo na missão da Santa Casa de Votuporanga de oferecer cuidados excepcionais a todas as famílias da região, desde a gravidez até a chegada do bebê”, afirmou.

O médico ginecologista e obstetra, Dr. Fernando Faria, destacou a importância do investimento. “Estamos comprometidos em oferecer o melhor cuidado possível às gestantes da nossa região. Esta nova aquisição é um passo importante em direção à humanização do parto e ao aumento da satisfação das mães que escolhem a Santa Casa para trazer seus filhos ao mundo. Agradecemos o Bazar do Bem, que comprou a Cama PPP e nos fez a doação”, disse.

O Bazar do Bem reconhece a importância de investir em tecnologias que aprimorem o atendimento médico e a experiência dos pacientes. Por meio da renda de comercialização de produtos, em reunião com o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), o Bazar adquire equipamentos e doa para a Instituição, contribuindo para uma assistência ainda melhor. “Recebemos a demanda de todos os setores e discutimos com as voluntárias do Bazar. É sempre gratificante colaborar com a área assistencial do Hospital, beneficiando milhares de pacientes”, finalizou Vanessa Bortolozo, presidente do GTH.