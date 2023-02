Santa Casa ganha 65 quilos de tomates orgânicos

Produtor de Parisi, Leandro Barão, é um parceiro do Hospital.

Diretamente da plantação de Parisi para a Santa Casa de Votuporanga. O produtor Leandro Barão é um grande parceiro do Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga e a microrregião em alta complexidade.

Leandro destina tomates frequentemente para a Instituição votuporanguense desde 2017, quando entregou sua primeira doação de 60 quilos. “Iniciei com a plantação e já quis doar para a Santa Casa. É muito bom colaborar com a entidade”, disse, na época.

Nesta semana, foram 65 quilos de tomates cerejas, entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição. “São plantados em vasos e não têm agrotóxicos. Fico muito contente em oferecer estes alimentos”, complementou.

A solidariedade do morador de Parisi também abrange a Associação dos Produtores Rurais de Parisi (Aprorupa), composta por 100 membros de Votuporanga, Álvares Florence, Valentim Gentil, Cardoso e Meridiano. Ele é o presidente da entidade. Por semana, colaboram com 150 litros de leite in natura para o Hospital. “A gente nunca sabe quando iremos necessitar dos atendimentos da Santa Casa e devemos ajudar com o que podemos”, disse.

Rosemir Lopes, responsável pelo setor de Captação de Recursos da Santa Casa, agradeceu a doação. “Leandro é muito atuante na comunidade, seja com colaborações pessoais e como membro da diretoria da Aprorupa. Agradecemos imensamente cada destinação, que beneficia nossos pacientes. Servimos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e todo auxílio é utilizado para suprir a demanda”, concluiu.