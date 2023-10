Santa Casa: fisioterapeuta conclui especialização inédita na cidade

Renata Salvino Casado Bortolozo se formou no método RTA, aperfeiçoando ainda mais a assistência do Hospital.

Buscando excelência nos atendimentos, a Santa Casa de Votuporanga investe em qualificações de seus profissionais. Recentemente, uma fisioterapeuta concluiu especialização inédita na cidade, com foco na respiração dos pacientes, especialmente dos bebês assistidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

A fisioterapeuta Renata Salvino Casado Bortolozo fez curso de formação em especialista do método RTA, visando auxiliar o bebê nas desvantagens anatomofisiológicas e biomecânicas que influenciam diretamente na sua respiração. Renata é a única profissional na cidade habilitada a oferecer essa técnica de reabilitação.

O método denominado reequilíbrio tóracoabdominal (RTA) é uma abordagem da fisioterapia que avalia e trata o sistema respiratório de maneira integral em todas as idades – bebês, crianças e adultos e nos diferentes contextos de assistência à saúde, seja hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.

“Trabalha o sistema respiratório de forma global mostrando que não temos apenas pulmões que respiram e sim um corpo que respira”, disse Renata.

O principal objetivo do RTA é a redução do esforço respiratório e melhora da ventilação para gerar mobilização e remoção de secreções, recuperar a funcionalidade ventilatória e também as atividades sensório motoras com mínimos esforço e gasto de energia e a máxima eficiência através de apoios, estímulos, manuseios e trações, por meio do toque gentil e facilitador.

“Proporciona sinergia entre o movimento do músculo diafragma e demais músculos respiratórios com o menor gasto energético. Quando a capacidade funcional pulmonar está alterada, para mais ou para menos, a postura se modifica. Toda doença respiratória altera a postura e o controle postural. Não há como respirar de forma inadequada e se desenvolver de forma favorável. Respirar é a base para a sobrevivência, por isso investimos nesta formação”, complementou.

A coordenadora de Fisioterapia da Santa Casa de Votuporanga, Fernanda Menezes, reforça o benefício e importância “de contar com time de profissionais capacitados e atualizados, para oferecer o que há de mais atual e relevante no âmbito da reabilitação”.