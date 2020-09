Santa Casa faz alerta para baixo estoque de sangue

Instituição pede ajuda da população para a doação, principalmente O positivo e negativo e A positivo.

O Hospital necessita, atualmente, com urgência de todos os tipos, principalmente O (positivo e negativo) e A (positivo). A Agência atende tanto pacientes em situação de emergência (após um acidente, por exemplo), quanto aqueles que necessitam de sangue com frequência (usuários internados ou em tratamento de longo período) e ainda para procedimentos. O consumo é muito grande, uma vez que são feitas, em média, 450 transfusões por mês.

A hematologista e hemoterapeuta, Dra Ilmeida Helena Tonini de Oliveira, reforça a importância do ato. “Diariamente, há pessoas precisando de transfusão e é fundamental que o sangue esteja disponível no estoque, já testado e liberado para uso. Há casos graves e urgentes, como cirurgias de alta complexidade como as cardíacas ou doenças degenerativas, como o câncer, entre outras, que não podem esperar por uma chamada específica à doação. Mais do que nunca, esse é o momento de unirmos forças, para que tenhamos estoques em níveis adequados para atender às demandas da população”, completou.

Quem pode doar

De forma espontânea, as doações são realizadas às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h, na Unidade de Coleta de Sangue, anexa ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”.

Todo o primeiro sábado do mês, das 8h às 11h, também é possível praticar o gesto, mas mediante agendamento. O interessado, portanto, deve comparecer diretamente no próprio local, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.

No dia, deve apresentar documento com foto (RG ou CNH), emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional. Pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 51 quilos e estar bem de saúde. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na Unidade de Coleta.

A Unidade de Coleta de Sangue da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga compõe os serviços do Hemonúcleo de Ribeirão Preto, através do Contrato de Gestão do Município com a Santa Casa. Mais informações pelo (17) 3423-2986 e (17) 98116-7145.

Recomendações para a doação

Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos seis horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e não fumar uma hora antes.