Santa Casa expande horário do Serviço Social até meia-noite

Atendimento ao usuário da política de saúde com acolhimento, escuta qualificada e respeito às diferenças e necessidades apresentadas por cada pessoa, seja ela paciente, familiar, cuidador ou acompanhante. A Santa Casa de Votuporanga conta com o Serviço Social, setor fundamental para uma assistência humanizada.

Diante da demanda e ciente da importância na efetivação de direitos, o serviço possui um novo horário de atendimento das 7 às 0h, todos os dias da semana, inclusive feriados, democratizando as informações disponíveis no âmbito hospitalar de forma a garantir o acesso aos serviços oferecidos com resolutividade das situações sociais que interferem no processo saúde-doença.

A coordenadora, Ticiane Carla Luiz Camilo, ressaltou a importância do setor. “O Serviço Social realiza diversos tipos de atendimentos no cotidiano do Hospital, entre eles, acolhimento no processo de óbito, orientações sobre normas e rotina da Instituição, encaminhamentos para rede de apoio, mediações com equipe multidisciplinar, trabalha com questões relativas a humanização em saúde, relações sociais e fortalecimento de vínculos familiares, dentre outros”, afirmou.

Ticiane contou que a pandemia do Coronavírus exigiu um olhar ainda mais humanizado e vem auxiliando diariamente no acolhimento aos familiares e pacientes que enfrentam a luta contra a COVID- 19. “Estabelecemos um serviço de teleatendimento, voltado para o acesso das famílias às informações dos pacientes. Por meio de contato via ligação telefônica, o profissional médico repassa o quadro clínico e a condição de saúde dos assistidos aos familiares. Identificamos a pessoa de referência, com intuito de informar os boletins diários pela equipe, bem como sensibilização da família para que eleja um membro, para tal finalidade”, destacou.

O paciente pode solicitar a presença da assistente social no leito para qualquer profissional da equipe multiprofissional ou seu parente pode procurar nosso atendimento pessoalmente na sala do Serviço Social localizada na recepção do Pronto Socorro. “A atuação é para o Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particulares”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu o serviço. “O Serviço Social tem como objetivo fundamental desenvolver ações respeitosas, qualificadas e humanizadas nos serviços e este novo horário de atendimento veio somar ainda mais com nossa assistência, de forma com que os assistidos recebam acolhimento em qualquer dia”, concluiu.

O Serviço Social tem uma sala para atendimento localizado na recepção do Hospital/Pronto Socorro. O telefone é (17) 3405-9133 – Ramal 151.