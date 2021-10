Santa Casa e SanSaúde fazem live sobre Outubro Rosa

Médica ginecologista e mastologista Dra. Gabriela Trindade é a convidada especial para o bate-papo, que será nesta quarta-feira (6).

Outubro já é conhecido mundialmente como o mês marcado por ações relacionadas a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do colo do útero. O objetivo da campanha Outubro Rosa é conscientizar as mulheres sobre as doenças e contribuir para a redução da mortalidade.

A Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde apoiam a iniciativa e promovem uma live sobre o tema na quarta-feira (6), às 19h, no Instagram. A convidada da vez é a médica ginecologista e mastologista, Dra. Gabriela Trindade, que vai sanar todas as dúvidas.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. Para o Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Dra. Gabriela vai explicar os fatores de risco, sintomas, importância do diagnóstico precoce, hábitos saudáveis e prevenção. É possível enviar perguntas pelo e-mail [email protected] até o meio-dia da quinta-feira ou pelo inbox das redes sociais.

A gestora do plano, Luana Romano, explicou a importância do bate-papo. “O nosso foco é disseminar informações sobre prevenção e detecção precoce desse tipo de câncer. Quando diagnosticado logo no início, as chances de cura podem chegar a 80%”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “A Instituição traz valiosas orientações com nossos médicos e colaboradores, especialmente de prevenção. Convide toda a sua família, principalmente as mulheres para sabermos mais sobre o câncer de mama na quarta-feira e, assim, salvarmos vidas”, concluiu.

Live sobre Outubro Rosa – Dra. Gabriela Trindade