Santa Casa debate tecnologia e jornada do paciente em evento

Gerente de Tecnologia do Complexo, Daniel Martinez, participou de uma mesa redonda no Conexão Fehosp.

A Santa Casa de Votuporanga é uma instituição de saúde renomada que se destaca pelo compromisso com a qualidade dos serviços prestados. O Complexo investe em tecnologia e inovação, com ferramentas que envolvem integração de dados na jornada do paciente.

E para isso acontecer, conta com o Setor de Tecnologia da Informação da Santa Casa, que tem como foco o desenvolvimento e a implementação de sistemas, a segurança dos dados do paciente e a integração de informações de saúde em todos os níveis de atendimento.

Nesta quinta-feira (9.nov), o gerente de Tecnologia da Informação e encarregado de dados, Daniel Martinez, participou de uma mesa redonda do projeto Conexão Fehosp, oferecido pela MV, empresa parceira e a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp).

Daniel e o diretor de Inovação da MV, Emerson Zarour, falaram sobre a jornada do paciente; impactos da tecnologia dentro e fora das instituições e como engajar o assistido no autocuidado.

O gerente de TI enfatizou a importância de sistemas de informação que permitem o acesso a dados do paciente em tempo real, facilitando a coordenação entre diferentes profissionais de saúde em todos os níveis de atenção, apresentando o aplicativo Santa Casa Votu.

Para o DPO, ao centralizar informações clínicas e administrativas em um único local, é possível melhorar a eficiência, reduzir erros e melhorar o atendimento ao paciente. “Isso envolve a implementação de sistemas de registro médico eletrônico e a adoção de padrões de interoperabilidade que permitem a troca de informações entre diferentes partes interessadas, como laboratórios, farmácias e clínicas especializadas”, frisou.

A Santa Casa possui um sistema totalmente integrado, que envolve todo nosso Complexo, desde o Hospital, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e também os Consultórios Municipais. Essa interface permite que todas as informações do paciente estejam em uma plataforma, de maneira que essa assistência seja completa e efetiva.

Com a integração, qualquer profissional de saúde, que acessar o Prontuário Único do paciente (PEP), entrará no mesmo sistema. Na ferramenta é possível incluir dados relevantes ao histórico de saúde, como as características físicas do paciente, suas comorbidades, uma lista de medicamentos que estão em uso, bem como alergias e sinais vitais. Por meio das soluções, tanto o paciente quanto o médico podem acompanhar de perto qualquer progressão.

O aplicativo Santa Casa Votu pode ser baixado por qualquer morador da cidade e através dele é possível acessar todo o histórico de atendimento, acompanhar graficamente os exames laboratoriais, além do histórico de consultas.