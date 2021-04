Santa Casa de Votuporanga tem PIX para doações

Mais uma forma simples e fácil de ajudar o Hospital, basta inserir a chave 17 98220-0212.

A Santa Casa de Votuporanga conta com mais uma ferramenta de doação para a Instituição, referência para 53 cidades da região. O Hospital possui PIX, mais uma forma simples e fácil de destinar recursos em prol de milhares de pacientes.

A chave para as colaborações é 17 98220-0212. O PIX é um mecanismo de pagamentos instantâneos do Banco Central que permite a transferência de recursos entre contas bancárias 24 horas por dia. As transações são executadas em até 10 segundos, sem custo para pessoas físicas.

A gerente financeira do Hospital, Fátima Cardoso, falou sobre a nova forma de arrecadação. “O PIX, seguro e feito no aplicativo do banco do doador, é direcionado para a conta bancária da Instituição. É mais uma maneira de contribuir com a manutenção de nossos atendimentos, uma vez que assistimos 70% via Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse.

Campanha

Quer já estrear a nova ferramenta? Que tal na campanha Imprensa em prol da Santa Casa de Votuporanga? A ação será nesta sexta-feira (16), para celebrar os 71 anos do Hospital.

Os recursos arrecadados serão destinados para tratamento de Coronavírus. A meta inicial é a compra de dois respiradores no valor total de R$ 230 mil. “Pedimos a contribuição de todos que puderem nos auxiliar. Estamos enfrentando a pandemia há um ano e toda ajuda vale muito. Cada doação será destinada para custear o atendimento da COVID-19, salvando vidas”, frisou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Durante toda sexta-feira, os veículos de comunicação estarão juntos na ação, pedindo a adesão de toda a comunidade. Além do PIX, a população pode colaborar por meio da conta do Banco Santander e drive-thru de entregas de doações no cinema, em frente à praça da Matriz.