Santa Casa de Votuporanga restringe visitas 

Por conta do aumento de casos de COVID-19, a Instituição reduziu horários, pensando na proteção de todos.

Como medida de enfrentamento da pandemia do COVID-19, a Santa Casa de Votuporanga vai restringir as visitas a partir desta terça-feira (18). As normas visam, principalmente, a segurança de pacientes, acompanhantes, visitantes e profissionais da saúde.

Vale ressaltar que, durante a permanência na Instituição, são fundamentais uso de máscara de proteção e o distanciamento social. “É importante que o visitante e acompanhante estejam em dia com o passaporte vacinal e não pode estar com sintomas gripais, nem febre. Os pacientes têm saúde debilitada, por isso essa triagem é tão importante. É apenas um visitante por paciente e que deve se dirigir apenas ao leito do assistido, sem circular em demais setores do Hospital”, frisou a supervisora de atendimento, Luciane Romero.

UTI Geral

A visita será permitida apenas no período das 12h às 13h diariamente.

UTI Neonatal

Os pais podem estar com os bebês das 15h30 até às 17h30 diariamente.

Pronto-socorro e emergência

É possível estar com o paciente das 15h30 às 15h45.

Ginecologia e Obstetrícia

A Instituição mantém um acompanhante por paciente. Já as puérperas continuam com um acompanhante com troca das 7h, 12h e 19h. Em caso de não houver acompanhante, a visita será das 12h30 às 13h30.

Enfermarias

A mesma regra se aplica aos pacientes das enfermarias. Aqueles que não possuem acompanhante, a visita ocorre das 12h30 às 13h30.

Legislação

Há casos em que a legislação garante acompanhamento familiar para pessoas acima dos 60 anos, menores de 18 anos ou com deficiência física e mental em qualquer tratamento de doença, incluindo COVID-19. “Vale ressaltar que, para estas exceções, não há visita. A troca de acompanhantes é feita às 7h, 12h e às 19h”, frisou Luciane.

Todos recebem suporte para que sua permanência na Santa Casa seja segura e tranquila. A Instituição disponibiliza todos os equipamentos de proteção individual necessários.