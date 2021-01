Santa Casa de Votuporanga perde oito leitos de UTI para Covid por falta de profissionais 

Diminuição no número de leitos ocorreu depois que profissionais adoeceram e se afastaram durante os meses de pandemia, segundo instituição.

A Santa Casa de Votuporanga/SP perdeu oito leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atendimento de pacientes com a Covid-19. Segundo a administração do hospital, a mudança ocorreu pela falta de profissionais qualificados para trabalhar no local.

Em uma nota divulgada na segunda-feira (11), o hospital tinha 18 leitos de UTI até o final de dezembro. Contudo, agora são 10 e o local está com lotação máxima, sendo seis leitos para o SUS (Sistema Único de Saúde) e dois para convênios.

Ainda de acordo com o hospital, a diminuição no número de leitos ocorreu depois que profissionais adoeceram e se afastaram durante os meses de pandemia.

Diante da situação, a Santa Casa de Votuporanga informou que abriu vagas para a contratação de médicos com especialização em UTI, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O edital está aberto e os interessados devem enviar currículos para o e-mail rh.medico@santacasavotuporanga.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2353.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, na segunda-feira, o município contabiliza 7.122 casos confirmados de coronavírus, sendo 6.831 curados e 126 mortes.

*Com informações do g1