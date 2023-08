Santa Casa de Votuporanga marca presença em congresso nacional

Provedor Amaro Rodero está no 31º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília/DF.

A Santa Casa de Votuporanga marca presença em um dos eventos mais importantes do setor de saúde no país. A Instituição está no 31º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, realizado em Brasília/DF.

O provedor do Complexo, Amaro Rodero, participa do congresso, que conta com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, da ministra da saúde, Nísia Trindade Lima e do ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga.

O evento teve início na terça-feira (15.ago) e termina nesta quinta-feira (17). Realizado pela CMB (Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas), o congresso traz discussões e insights valiosos sobre o cenário atual e as perspectivas futuras da saúde filantrópica. Durante o evento, são abordados temas importantes, em três trilhas, sobre ciência e tecnologia, gestão e administração, política e SUS, entre outros.

Amaro Rodero destacou a importância da participação da Santa Casa. “Estamos aqui para compartilhar boas práticas, promovendo o intercâmbio de conhecimento e fortalecendo a colaboração entre as instituições filantrópicas. É uma honra fazer parte deste grande congresso e poder colocar os assuntos em atividade em nosso Complexo”, disse.