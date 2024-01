Liz Melero é a primeira bebê de 2024. Liz Cobachi Melero nasceu no dia primeiro de janeiro, às 1h44, na Santa Casa de Votuporanga. O parto foi cesárea, realizado pela médica Dra. Gabriela Lima. A pequena veio ao mundo com 3.320 quilos e 49 centímetros. São seus pais Inaye Caroline Jardim Cobachi e João Marcelo Furlan Melero, moradores de Santa Fé do Sul.