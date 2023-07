Santa Casa de Votuporanga amplia horário de visitas

Como forma de humanizar ainda mais o atendimento, Hospital estendeu horário de visita e troca de acompanhantes para SUS e convênios.

A Santa Casa de Votuporanga ampliou o horário de visitas e troca de acompanhantes nas enfermarias, com o objetivo de garantir o elo entre o paciente e seus familiares e amigos, auxiliando no tratamento e recuperação dos assistidos.

Durante reunião com o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), ficou determinada que a visitação de familiares será permitida nos três turnos nas enfermarias das alas da Instituição, de domingo a domingo, assim como a troca de visitantes.

O acesso continua sendo autorizado individualmente. Para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), ficou definido das 7h às 19h todos dias da semana. Lembrando que o assistido tem direito a um acompanhante (se acima de 60 anos ou abaixo de 18) e uma visita.

Já para os convênios, o período é das 7h às 21h, com direito a um acompanhante (se acima de 60 anos ou abaixo de 18) e duas visitas.

De acordo com o supervisor de atendimento, Bruno Chiquetto, a iniciativa visa garantir maior comodidade ao internado. “A presença dos familiares ajuda na recuperação do paciente, fazendo bem à saúde e fortalecendo a confiança”, afirma.

O horário de visitação estendido, que varia conforme o tipo de internação, é mais uma das ações de humanização que ocorrem no Hospital. As visitas serão permitidas diariamente dentro dos horários determinados, desde que respeitada todas as orientações médicas e protocolos de saúde.

Entre as diretrizes que devem ser seguidas, está a obrigatoriedade lavar as mãos antes e depois do contato com o paciente, não fazer a visita se estiver doente e respeitar os horários estabelecidos para a troca de acompanhantes. É proibida ainda entrada de alimentos e bebidas no Hospital, além de que nenhum medicamento deve ser oferecido ao paciente sem o conhecimento da equipe médica ou de enfermagem.

Vale destacar ainda que o acompanhante autorizado a permanecer com o paciente deve ter idade igual ou superior a 18 anos.