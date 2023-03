Santa Casa de Araçatuba afasta médico denunciado após morte de jovem 

Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. Médico também é investigado em outro caso.

A Santa Casa de Araçatuba/SP afastou o médico responsável pelo procedimento cirúrgico de hérnia lombar realizado na jovem Gabriela Francischini Mairinque Schereiber, de 23 anos, que morreu no último dia 16 de março. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

De acordo com o hospital, o afastamento preventivo foi definido pela direção técnica até a conclusão do trabalho de investigação da Comissão de Ética Médica no caso envolvendo Gabriela.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, denunciando o caso. Gabriela passou por uma cirurgia de hérnia lombar e no dia 8 de março fez outro procedimento para a correção por ter sido diagnosticado um vazamento de líquido da coluna da jovem.

Dias após o procedimento, de acordo com a mãe, ela passou a sentir fortes dores, seguidos de delírios e alucinações. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, internada na UTI da unidade e morreu dia 16.

De acordo com a família, o médico denunciado negou-se em realizar exames e teria sido grosseiro com a familiares de Gabriela.

Além da situação de Gabriela, outro caso envolvendo o mesmo médico é investigado. No episódio, Caio Henrique de Paula Azevedo, 19 anos, precisa passar por uma cirurgia corretiva com urgência na coluna para evitar ficar com sequelas definitivas por causa de um procedimento cirúrgico liderado pelo profissional de saúde após um acidente de trânsito.

Atualmente, o jovem está acamado. O procedimento de correção está orçado em R$ 145 mil. O caso foi judicializado e o tribunal determinou ao município que agende o procedimento cirúrgico com o médico que estava acompanhando-o, com urgência, sob pena de sequestro de valores.