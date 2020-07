De acordo com o informe diário da Santa Casa, emitido ontem às 17h, mais três pessoas foram vítimas da Covid-19 no município. De acordo com o informativo, 16 pessoas se encontram internadas na UTI Covid, sendo 13 casos confirmados, 3 suspeitos da doença e entre eles, 9 fazendo estão fazendo o uso de respiradores. A instituição informou também que existem 9 pacientes em ala, sendo 5 suspeitos de Covid. Ontem foram dadas altas para 5 pacientes.