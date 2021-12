Santa Casa comemora Natal na Pediatria

A equipe do Hospital visitou cada criança e entregou brinquedos.

Quem disse que o Natal passaria em branco na Santa Casa de Votuporanga? Graças às doações recebidas durante fim do ano, os pacientes da Pediatria puderam celebrar a data especial. Tudo foi pensado no acolhimento e na humanização ainda maior de nossos atendimentos.

A equipe do Hospital visitou cada criança e entregou brinquedos. Em cada leito, a semente do amor foi plantada. “É tão gratificante ver um sorriso de felicidade das crianças recebendo um simples presente”, contou a enfermeira responsável pela Pediatria, Renata Rálio.

Ela ressaltou a parceria para a ação. “Reunimos uma remessa do que recebemos do banco Santander, além de algumas doações anônimas. Nessa época, nada mais natural do que presentear as crianças que estão internadas e não poderiam estar em casa passando o Natal com a família”, complementou.