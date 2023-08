Santa Casa comemora Dia dos Pais

Foram realizadas diversas ações em alusão à data especial, com brindes e apresentação de música.

O Dia dos Pais foi para lá de especial para colaboradores, médicos e pacientes da Santa Casa de Votuporanga. A data, comemorada no último domingo (13.ago), foi marcada por ações internas e também de grandes parceiros.

Como de costume, a Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) não deixou a data passar em branco e entregou mimos para os assistidos da Unidade de Diálise. Foram distribuídos aproximadamente 285 kits de higiene bucal – com escova e creme dentais- para os papais da Unidade.

A psicóloga Luciana Maranho contou um pouco mais da ação. “Celebramos todas as datas comemorativas e nossos pacientes já ficam esperando por algo. É a nossa maneira de deixar o tratamento mais leve e de aquecer o coração deles”, afirmou.

Igreja RB

E quem estava no Hospital no domingo acompanhou a apresentação do coral RB Family, da Igreja RB. O maestro Tulio encantou a todos com o talento do grupo e, com canções, acolhedoras.

Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), agradeceu a Igreja. “A rotina hospitalar é desafiadora, especialmente nas datas comemorativas. Não somente para os pacientes, mas para nossos colaboradores, parceiros e médicos também. Sem dúvidas, o coral RB Family trouxe amor e acalento”, disse.

Ação interna

O RH de todo Complexo também fez questão de homenagear os papais do Hospital, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo e Núcleo de Atenção à Saúde – que gerencia os consultórios e outros dispositivos municipais. “Entregamos chocolate com uma mensagem carinhosa a aqueles que tanto fazem por seus filhos. É uma maneira simbólica de homenageá-los”, finalizou a gerente de RH, Gisele Ribeiro Antoneli.