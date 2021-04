Santa Casa celebra 71 anos nesta sexta-feira

Hospital surgiu para atender o município de Votuporanga/SP, hoje, no auge dos 71 anos, é referência para 53 cidades em alta complexidade, abrangendo uma população de 500 mil habitantes.

Idealizada e construída graças ao envolvimento voluntário de uma grande parcela da comunidade votuporanguense, imbuída do mais puro sentimento humanitário. Assim é a Santa Casa de Votuporanga, que completa 71 anos nesta sexta-feira (16/4).

São mais de sete décadas a serviços de Votuporanga e região, se tornando referência na saúde. Uma Instituição que segue à risca sua missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de cada um que atua neste grande complexo.

Os números demonstram todo tamanho da Instituição e a qualidade da assistência hospitalar. De março de 2020 a março deste ano, foram 950.137 atendimentos para quem tanto precisa, entre exames, urgência e emergência e internações.

No ano passado, a Santa Casa enfrentou a pandemia do Coronavírus, com toda dedicação e força. Uma verdadeira guerra contra o vírus desconhecido, mas que mudou todas as rotinas e protocolos.

Foram 13.899 atendimentos de COVID-19, sendo sua maioria no Pronto Socorro Isolamento – 11.859; Enfermaria – 1.553 e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) – 487. Uma demanda que continua e que é vencida com a união de todos.

O Hospital também acompanhou os momentos mais felizes de toda família: a chegada de um novo filho. Somando os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), particular e convênios, foram 1.895 nascimentos na Santa Casa. Cem bebês foram atendidos pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, recebendo todo cuidado e atenção necessários.

Além de salvar vidas, o Hospital também é responsável por empregar pessoas. Atualmente, são mais de 1200 colaboradores e aproximadamente 300 médicos compõem o Corpo Clínico.

A Santa Casa de Votuporanga possui mais de 30 especialidades médicas: Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Intervencionista, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Geriatria, Hemoterapia, Infectologia, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neonatologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Radiologia Intervencionista, Reumatologia, Terapia Intensiva e Urologia.

Mais do que qualquer número, a humanização é prioridade. E nesta missão, os voluntários fazem toda a diferença. São 200 deles que cedem toda a sua sabedoria ao próximo, valorizando ainda mais a assistência médica realizada.

Além dos serviços gratuitos realizados pelo voluntariado dentro da Instituição, o apoio de toda população de Votuporanga e região possibilita a promoção de diversas ações em prol da Santa Casa. Cada doação e recurso arrecadados são destinados para a manutenção dos atendimentos, com muita qualidade.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou o aniversário da Instituição. “São 71 anos que nos enchem de orgulho e amor. Neste dia tão especial, queremos renovar nosso compromisso com a saúde, desejando mais aniversários e vida longa à Instituição”, finalizou.

Ele parabeniza os envolvidos nestes 71 anos de amor ao próximo. “Fico muito emocionado. Queria agradecer a minha diretoria, por seguirmos juntos para que a Santa Casa seja digna, honesta e transparente. Agradeço a Irmandade e ao Conselho Administrativo, aos 200 voluntários que nos auxiliam sem querer dar nada em troca; médicos, prestadores de serviços; colaboradores; além dos parceiros Unifev, Prefeituras, em especial a Prefeitura de Votuporanga, por meio do prefeito Jorge Seba, aos vereadores, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), Sindicatos e, principalmente a comunidade, que tanto ajuda na manutenção dos atendimentos”, enfatiza.

O presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola, ressalta a importância da Santa Casa na região. “É o patrimônio de todos nós. São sete décadas de serviços, com desenvolvimento e avanços. É uma Instituição referência, que segue pautada em valores como comprometimento, multidisciplinaridade, responsabilidade socioambiental, segurança, qualidade, transparência, humanização, credibilidade, ética e inovação. Sou privilegiado de ser o presidente do Conselho e acompanhar toda a trajetória. Desejamos muita saúde para nossa Santa Casa”, finalizou.