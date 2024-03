Santa Casa capacita profissionais em tratamento de AVCs

Projeto Angels foi criado pela empresa Boehringer-Ingelheim e é reconhecido mundialmente.

Atualmente, o AVC (Acidente Vascular Cerebral) é a segunda maior causa de morte, e a primeira de incapacidade no Brasil, mostram dados da Rede Brasil AVC. Por esse motivo e em busca de aperfeiçoamento constante, a Santa Casa de Votuporanga realizou o treinamento Angels, que procura melhorar o tempo de resposta em atendimentos relacionados a AVCs.

“Encerramos a implementação do projeto com o treinamento de tratamento do AVC agudo na Instituição, através de uma simulação”, contou o coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Dr. João Ricardo Leão. “Essa simulação demonstrou todo o percurso de entrada do paciente, seja pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou direto para Santa Casa, onde vamos prosseguir com o nosso treinamento”, continuou o neurologista.

A simulação foi acompanhada por Mariana Razza Rossi, consultora científica da Boehringer-Ingelheim, que explicou: “A empresa tem um projeto, mundialmente reconhecido, chamado Angels. Ele consiste em trazer para o hospital o protocolo de AVC e monitorizar os dados de qualidade da instituição. A nossa simulação nos ajuda a aprimorar o atendimento e a qualidade de vida desse paciente”. Mais de 150 hospitais participam da iniciativa no Brasil, e 8.5 mil mundialmente.

O objetivo principal da simulação foi a redução no tempo de atendimento para, no máximo, 60 minutos, garantindo uma assistência mais rápida e eficaz. “A trombólise química é uma droga que, ao ser injetada, vai até o vaso cerebral obstruído e dissolve o trombo, recanalizando o vaso”, disse Dr. João, que reiterou a necessidade de rapidez na aplicação da medicação. “Já foi demonstrado, em vários estudos, o benefício dessa medicação que chega a aumentar em até 30% as chances do paciente não ficar incapacitado e de não desenvolver sequelas graves”, frisou.

O treinamento capacitou toda a equipe pré e intra-hospitalar da Santa Casa, garantindo assim um atendimento rápido e eficaz no atendimento do AVC agudo.