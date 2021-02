Santa Casa atinge 95% de ocupação em UTIs COVID-19

Na Enfermaria, a taxa de ocupação nesta terça-feira (23) é de 44%.

A Santa Casa de Votuporanga/SP atingiu nesta terça-feira (23), 95% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19. Na enfermaria do hospital, 44% dos leitos estão ocupados.

O óbito registrado nesta terça-feira, é de um homem de 83 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado. Município mantém 143 mortes confirmadas para Covid-19.

No último dia (1º), o hospital ampliou o número de leitos de UTI de 14 para 20, trazendo uma aparente folga no sistema para atendimento de casos graves, mas nas últimas semanas os números se mantêm em alta.

De acordo com o centro médico referência para Votuporanga e mais 16 cidades, as UTIs de isolamento é fundamental para assistir os pacientes graves de COVID-19, que necessitam de cuidados especializados 24 horas e suporte de aparelhos como ventilação mecânica. Conta com profissionais médicos, enfermagem e equipe multiprofissional (fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiologia) exclusivos.

O médico intensivista, Dr. Lucas Amaral, pediu para que a população continue com as medidas de prevenção da doença. “Mesmo com a vacina, que ainda não chegou para todos, é fundamental seguirmos com os cuidados, evitando aglomeração, utilizando máscara e higienizando as mãos”.