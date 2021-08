Santa Casa assina termo de fomento com Prefeitura 

Repasse será de R$ 700 mil para custeio de equipe multidisciplinar COVID-19.

A Santa Casa de Votuporanga e a Prefeitura de Votuporanga, mais uma vez, unem forças no combate à COVID-19. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, e o prefeito Jorge Seba assinaram na tarde de quinta-feira (25) um termo de fomento cuja finalidade é o custeio de equipe multidisciplinar COVID-19, além de adoção de ações para o enfrentamento da pandemia.

O valor do termo para a implementação do projeto é de R$ 700mil. Além do prefeito e do provedor da Santa Casa, participaram do ato o secretário de Transparência e Controladoria Geral, Edison Caporalin, além do vereador Daniel David e o vice-provedor da Santa Casa, Carlos Roberto Biazi.

O provedor agradeceu em nome da diretoria o recurso destinado pela Prefeitura, por meio do termo de fomento. “Há mais de um ano, estamos enfrentando a pandemia com muita dedicação e profissionalismo. Sem dúvidas, essa verba é ainda mais significativa. Seguimos ainda com pacientes hospitalizados e este projeto veio para somar na nossa manutenção de atendimentos”, frisou.

Já o prefeito ressaltou a assistência prestada pelo Hospital e o quanto se faz necessária parcerias para o desenvolvimento do município. “Essas parcerias, como a da Prefeitura e da Santa Casa, mostram a força do exemplo. E sempre importante destinarmos recursos para a Santa Casa que tanto luta, incansavelmente, dia e noite, para oferecer uma saúde com qualidade e atendimentos humanizados”, disse Jorge Seba, que parabenizou Torrinha pela gestão à frente da Santa Casa.