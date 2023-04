Santa Casa apresenta case em congresso da Fehosp

Administrador da Instituição, Angelo Jabur Bimbato, e o gerente de TI, Daniel Martinez, irão discutir sobre a integração do Prontuário Único do Paciente e aplicativo.

Mais do que buscar conhecimento, a Santa Casa de Votuporanga acredita no quanto que compartilhar experiências pode aperfeiçoar a assistência. A Instituição foi convidada para participar de um fórum dentro do 32º Congresso Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), que será realizado nesta semana.

O tema do evento neste ano é “Saúde filantrópica – assumindo papel de protagonista, construindo novas políticas”. No eixo Inovação e Tecnologia, a Santa Casa irá falar sobre “Saúde Digital e Conectada – Interoperabilidade em todos os níveis da assistência ”.

O administrador da Instituição, Angelo Jabur Bimbato, e o gerente de Tecnologia da Informação, Daniel Martinez, serão os palestrantes nesta quarta-feira (26.abr), às 15h.

Eles irão falar sobre o Prontuário Único do Paciente (PEP), que possibilita a integração de dados dos assistidos e também sobre o aplicativo Santa Casa Votu, disponível nas plataformas digitais.

Daniel falou um pouco mais sobre o case de sucesso. “Temos um sistema totalmente integrado, que envolve todo nosso Complexo, desde o Hospital, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e também os Consultórios Municipais. Essa interface permite que todas as informações do paciente estejam em uma plataforma, de maneira que essa assistência seja completa e efetiva”, explicou.

Com a integração, qualquer profissional de saúde que acessar o Prontuário Único do paciente entrará no mesmo sistema. Na ferramenta é possível incluir dados relevantes ao histórico de saúde, como as características físicas do paciente, suas comorbidades, uma lista de medicamentos que estão em uso, bem como alergias e sinais vitais. Por meio das soluções, tanto o paciente quanto o médico podem acompanhar de perto qualquer progressão.

Ter um sistema de gestão de saúde pública 100% integrado possibilitou a criação do aplicativo Santa Casa Votu, oferecendo facilidade, agilidade e eficiência para os pacientes e profissionais de saúde que utilizam o Complexo Santa Casa de Votuporanga.

Por meio do aplicativo, o cidadão tem acesso aos seus dados sobre atendimentos, exames laboratoriais, além do histórico de consultas, na palma da mão. O aplicativo está disponível nas versões Android e Apple.

Com essa inovação pioneira, a Instituição utiliza a tecnologia para ampliar o acesso ao Sistema SUS de forma mais humanizada. “As plataformas oferecem aos cidadãos e profissionais de saúde toda a informação necessária para um cuidado médico seguro e de qualidade, em qualquer unidade de Saúde de Votuporanga. Ficamos lisonjeados de apresentar nossos resultados para mais instituições filantrópicas, compartilhando experiências e desafios”, finalizou Angelo.