Santa Casa alerta para baixo estoque de sangue 

Instituição pede ajuda da população para a doação de sangue, principalmente O positivo.

É a solidariedade que abastece diariamente a Agência Transfusional da Santa Casa de Votuporanga, de onde saem as bolsas usadas por todos os pacientes que necessitam de sangue na Instituição.

O estoque da Agência Transfusional está crítico, principalmente do tipo O positivo. Diante deste alerta, a Santa Casa faz um apelo aos moradores para que façam sua doação e, assim, salvem vidas. “Sem o sangue, muitos procedimentos podem ser adiados devido à fragilidade do estado do assistido. Por isso, o gesto de doar sangue representa esperança, oportunidade e vida”, explicou a médica responsável Dra. Poliana Fontoura Kalinauskas Faria.

O Hospital utiliza bolsas de sangue em vítimas de acidentes, pacientes de Hemodiálise, cirurgias e/ou com doenças hematológicas e câncer. A Agência abastece ainda a Casa de Saúde de Votuporanga, de Cardoso e de Riolândia. “A Instituição realiza trabalho de conscientização de famílias destes pacientes, para que possam colaborar. Mesmo com esta iniciativa, nosso estoque está baixo. Pedimos que a população compareça na Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga e nos ajude, nosso consumo é grande e diário”, disse a biomédica responsável Natasha Cardoso. A média mensal da entidade é de 300 transfusões.

A doação na Unidade de Coleta é feita – mediante agendamento – às terças das 15h às 18h, quintas das 8h às 11h e todo primeiro sábado de cada mês, das 8h às 11h. É necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

Os agendamentos podem ser feitos pessoalmente, no próprio local, na Avenida da Saudade, nº 2603, bairro Cidade Nova. Telefone: (17) 3423-2986 ou Whatsapp (17) 98116-7145. A Unidade tem capacidade para coletar até 40 bolsas de sangue por dia de funcionamento.

Quem pode doar

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Recomendações

Antes de doar é importante: dormir bem por pelo menos 6 horas; evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; e não fumar uma hora antes.

Cuidados pós-doação:

– Evitar esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas;

– Aumentar a ingestão de líquidos;

– Não fumar por cerca de 2 horas;

– Evitar bebidas alcoólicas por 12 horas;

– Manter o curativo no local da punção por pelo menos de 4 horas;

– Não dirigir veículos de grande porte, trabalhar em andaimes, praticar paraquedismo ou mergulho no dia da doação.