Santa Casa abre dois leitos extras para COVID-19

A médica infectologista e responsável pela Ala COVID-19, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, destacou que, mesmo com o aumento, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) seguem com 100% de ocupação.

Em caráter de urgência, a Santa Casa de Votuporanga disponibilizou dois leitos extras de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID-19 nesta quinta-feira (4/3). A medida visa atender pacientes graves acometidos pela doença, possibilitando assistência a usuários de Votuporanga e 16 cidades da região.

A iniciativa foi necessária, uma vez que não foi possível a transferência destes pacientes para outras unidades hospitalares de referência, por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) por indisponibilidade de vagas.

A médica infectologista e responsável pela Ala COVID-19, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, destacou que, mesmo com o aumento, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) seguem com 100% de ocupação. “São pacientes que ficam, em média, 20 dias na Unidade. Se chegar mais usuários, teremos que transferir e a região está saturada, com leitos ocupados”, disse. Com essa ação, a Instituição conta agora com 24 leitos de UTI e 37 de enfermaria.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, fez um apelo para a população. “Uso de máscara, higiene das mãos com álcool em gel e água e sabão, além do distanciamento social são fundamentais. Evitem a contaminação dos seus entes queridos. Vamos nos prevenir. Estamos fazendo nossa parte, mas precisamos da ajuda de todos”, finalizou.