Santa Casa: 2ª UTI COVID-19 começa a funcionar

Nova remessa de medicamentos e aumento de casos possibilitaram o início das atividades

Ventiladores

A Instituição abre segunda Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específica para o tratamento de pacientes graves, com oito leitos.

Conforme informações do Hospital, a estrutura estava pronta desde 1º de julho, após uma força-tarefa de 15 dias para adequação da unidade. “O Hospital reestruturou alguns de seus setores para oferecer mais um espaço isolado, entretanto não havia medicamentos como relaxantes musculares e anestésicos para seu funcionamento”, informa em Nota.

Com a chegada de uma nova remessa de medicações e aumento do número de casos, os oito novos leitos passam a ficar disponíveis. Desta maneira, a Santa Casa espera não precisar mais transferir pacientes e passa a contar com 18 vagas em UTIs para COVID-19. “Estamos trabalhando fortemente no combate à esta pandemia. Adequamos estruturas, contratamos profissionais para atender a demanda. Temos ciência da superlotação de hospitais de referência e temos responsabilidade de contribuir, ampliando os novos leitos para a região”, destacou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Parte da ala B foi isolada para a nova UTI. São 74 metros quadrados destinados para pacientes em casos mais graves, possibilitando oito novos leitos, sendo dois para convênios e particulares. “Após muitas análises, nossa Instituição considerou a melhor alternativa adequar uma ala, devido ao tempo hábil e urgência. Esta enfermaria já é utilizada para Coronavírus, então facilita ainda mais a logística”, explicou o provedor. A adequação física seguiu normas do Governo do Estado de São Paulo, Vigilância Sanitária para segurança dos pacientes e dos profissionais. São mais de R$1,100 mi de investimentos, sendo que R$800 mil em equipamentos.

Leitos de enfermaria

Na enfermaria, a Instituição ampliou de 15 para 17 vagas exclusivamente SUS, além de leitos para convênios e particulares. “Há uma demanda muito grande, o que tem gerado algumas transferências para outras instituições. Estamos analisando a abertura de mais leitos, aumentando mais três, totalizando 20 para atendermos toda a região”, ressaltou.

Ventiladores

O Hospital afirma que na última sexta-feira (10/7), chegaram mais dois ventiladores pulmonares cedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do deputado Carlão Pignatari. Os respiradores chegam após montagem, testagem e calibragem feita por equipes de engenharia clínica do Hospital das Clínicas e da Secretaria Estadual de Saúde, o que permite que eles estejam em condições para uso imediato.

Os equipamentos são da Turquia e foram adquiridos pelo Governo do Estado de São Paulo. O provedor do Hospital agradeceu os ventiladores. “Em meados de junho, recebemos quatro respiradores, com auxílio do deputado Carlão. Naquele momento, ele se comprometeu em fornecer mais dois, para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Os outros dois foram adquiridos por recursos próprios. Só podemos agradecer o empenho e dedicação do nosso parlamentar nos atender de forma urgente, compreendendo a a necessidade, salvando vidas”, afirmou o provedor da Instituição.