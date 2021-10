SanSaúde: paciente agradece grupo de tabagismo 

Paulino Rueda Fiamenghi, de 58 anos, participa do projeto e, com apenas três reuniões, já sente os benefícios.

Fumante há 43 anos, Paulino Rueda Fiamenghi, de 58 anos, encontrou no grupo de tabagismo do SanSaúde a força que precisava para abandonar o vício. Paulino participa da iniciativa do plano de saúde, que teve início no fim de setembro.

Com o acompanhamento e cuidado do médico de Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann e da enfermeira de família do programa de Atenção Primária à Saúde do SanSaúde, Sandra Baracat, o beneficiário assumiu o compromisso de deixar o cigarro. “Quando a gente participa de um grupo, imagina palestras cansativas. Mas fiquei impressionado com a metodologia, totalmente profissional e bem feita”, contou.

A metodologia elogiada por Paulino é a sugerida pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). Os encontros têm duração de 1h30 em quatro momentos. Separados por tempo, os focos são: atenção individual; estratégias e informações; revisão e discussão, encerrando com tarefas.

Nas três primeiras reuniões, os temas foram: “Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde”; “Os primeiros dias sem fumar” e “Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar”. “O Dr. Ernesto é excelente e eu aceitei o desafio. Cada encontro tem um assunto, sempre com acompanhamento”, complementou.

A enfermeira Sandra Baracat explicou mais sobre a iniciativa. “O nosso objetivo é ajudar os beneficiários a deixarem de fumar, fornecendo-lhes ferramentas úteis, informações e estratégias necessárias para direcionar seus próprios esforços neste sentido”, frisou.

Dr. Ernesto ressaltou que o grupo cria vínculo entre profissionais e usuários, garantindo sucesso ao abandonar o vício e, assim, melhorando a qualidade de vida dos participantes. “O hábito de fumar está relacionado a muitas doenças. Ao fumar são introduzidas no organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo a nicotina (responsável pela dependência química), monóxido de carbono (o mesmo gás que sai do escapamento de automóveis) e o alcatrão, que é constituído por cerca de 50 substâncias pré-cancerígenas. É considerada a maior causa prevenível de doenças e morte”, destacou.

O médico ressaltou que os encontros têm como objetivo a aprendizagem de um novo comportamento, através da promoção de mudanças nas crenças e desconstrução de vínculos comportamentais que levam ao tabagismo. “Os participantes são acompanhados, onde, além da prescrição de medicações, são reforçados o apoio mútuo e a troca de experiências”, complementou.

Paulino elogiou o SanSaúde pela iniciativa. “Nenhum plano de saúde teve essa ação focada em cuidar da saúde dos associados. Convido a todos os usuários do convênio participarem das reuniões, tão determinantes para abandonar o vício”, frisou.

As inscrições podem ser feitas por meio do telefone (17) 3426-3000. “Estamos muito felizes com o feedback do Paulino e de outros participantes. Significa que estamos cumprindo com nossa missão de atender com qualidade e humanização, priorizando o bem-estar de cada paciente, ajudando-o a entender os sentimentos, superar as dificuldades e prestar o apoio necessário quando houver recaídas”, finalizou a gestora do SanSaúde, Luana Romano.