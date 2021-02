SanSaúde e seus cuidados com as puérperas

Iniciativa do plano acompanha mães que tiveram seus filhos e estão no resguardo.

O nascimento de um filho, além de encher a família de alegria, chama toda a atenção para o bebê. Mas, a mãe também é muito importante. Ela também passou por momentos intensos.

O período após o parto, chamado puerpério, é quando ocorrem intensas modificações físicas e psicológicas nas mulheres num curto espaço de tempo. Juntas, essas características contribuem para aumentar a insegurança da mamãe em relação aos cuidados necessários para garantir a saúde do recém-nascido e dela própria nesta fase inicial da maternidade.

Pensando nisso, o SanSaúde está com um projeto voltado para estas pacientes, com foco na adaptação com o novo bebê e recuperação após o parto. As enfermeiras Luana Prates e Sandra Baracat se dedicam para o acompanhamento qualificado e humanizado deste público.

Luana explicou o que é puerpério. “É o período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem ás condições anteriores à gestação. Também é conhecido como resguardo e dura em torno de cinco a seis semanas”, afirmou.

As profissionais fazem escuta ativa da mulher e seus acompanhantes, esclarecendo dúvidas e orientando sobre condutas a serem tomadas. Entre os assuntos, estão: aleitamento materno; coto umbilical; incisão cirúrgica; teste de pezinho; calendário vacinal, estado emocional da puérpera, rede de apoio e outros.

O primeiro contato com a mãe ocorre via telefone, do quarto ao sétimo dia de nascimento do recém-nascido. Presencialmente, há consultas de enfermagem, quando é avaliada a necessidade de cada puérpera. “Por meio do projeto, futuramente, realizaremos atendimentos domiciliares e em grupos”, disse Luana.

Ela destacou os benefícios. “Visamos a promoção de atendimento humanizado e qualificado para as puérperas, fortalecimento de vínculo profissional e beneficiária, mantendo postura ética e solidária, aleitamento materno, diminuição e prevenção de complicações pós-parto e muito mais”, falou.

A gerente administrativa, Luana Romano, ressaltou a iniciativa. “É uma etapa na qual a nova mãe precisa ter mais cuidado e cautela nas atividades diárias e passa por uma série de transformações emocionais e fisiológicas. Por isso, este acompanhamento é tão importante. Mais uma vez, o SanSaúde comprova a assistência mais humanizada, com uma atenção integrada na paciente, que merece também atenção”, frisou.

As mães interessadas podem entrar em contato na sede do SanSaúde no telefone (17) 3426-3000 para agendamento e esclarecimento sobre esse atendimento.