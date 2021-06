SanSaúde abre processo seletivo para fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais

Nos critérios de seleção, análise curricular e entrevista. Envie seu currículo no e-mail: credenciamento@sansaude.com.br . Mais informações no telefone: (17) 3426-3000.

Com objetivo de garantir a melhor cobertura para seus beneficiários, o SanSaúde abriu processo seletivo para a contratação de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Entre os pré-requisitos estão: conselho profissional ativo, possuir consultório na cidade e o diferencial da especialização em Aba ou Denver, método de análise do comportamento, normalmente utilizado no tratamento de crianças autistas.

Nos critérios de seleção, análise curricular e entrevista. Envie seu currículo no e-mail: credenciamento@sansaude.com.br . Mais informações no telefone: 17 3426-3000.

Sobre o SanSaúde

O SanSaúde é um plano de assistência médica criado pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, como forma de oferecer um serviço de qualidade valendo-se da experiência em atendimento do hospital e da estrutura de qualidade já estabelecida há anos.

Atualmente, os atendidos pelo SanSaúde podem contar com as especialidades de Alergologia, Anestesia, Cardiologia, Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Gastroenterologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia – adulta a infantil -, Ginecologia e Obstetrícia, Intensivista, Litotripsia, Nefrologia Adulta, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Urologia.

Além delas, são oferecidos também serviços complementares de Anatomia Patológica, Ecocardiografia, Eletroencefalograma, Endoscopia Diagnóstica e Cirúrgica, Medicina Nuclear, Ergometria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Hemodiálise, Patologia clínica, Diagnóstico por Imagem, Hemodinâmica, Nutricionista, Psicologia e Terapia Ocupacional.

São aproximadamente 200 profissionais à disposição dos usuários. Os atendimentos ocorrem tanto nos consultórios particulares quanto no ambulatório próprio do SanSaúde, composto por ampla recepção, sistema de chamada por senha eletrônica, área administrativa, comercial, Tecnologia e Informação, faturamento, supervisão de relacionamento, consultórios, sala de pequenas cirurgias e de pré-consulta. Já os serviços complementares são prestados em ambientes diferenciados e aconchegantes, por parceiros da Santa Casa.