SanSaúde abre mais uma turma do grupo antitabagismo

Interessados podem procurar o plano de saúde e fazer sua inscrição; primeira reunião será no dia 13 de setembro.

O SanSaúde possui o programa inovador que não apenas investe em sua saúde, mas também está comprometido em melhorar a qualidade de vida de nossos beneficiários: o Grupo Antitabagismo. Com uma abordagem focada na informação, apoio e acompanhamento personalizado, a iniciativa ajuda os participantes a superar o desafio do tabagismo e a aproveitar os inúmeros benefícios de uma vida livre sem fumaça.

Esta é a segunda edição do ano, que terá início no próximo dia 13 de setembro, às 19h, na sede do plano, com o tema “Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde”.

O médico de família e comunidade Dr. Ernesto Hoffmann, e a enfermeira de família do programa de Atenção Primária à Saúde do SanSaúde, Sandra Baracat, intermediam as reuniões.

Cada encontro tem a duração de 1h30, dividido em quatro momentos, sendo os três primeiros momentos de 25 minutos com foco na atenção individual, estratégias e informações, revisão e discussão e o último de 15 minutos envolvendo tarefas.

A metodologia utilizada é a sugerida pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). Baseado em estudos científicos, o formato se mostrou uma das maneiras que mais traz resultado para o abandono do tabaco.

Serão discutidos: “Como são os primeiros dias sem o hábito”; “Como vencer os obstáculos para permanecer sem cigarro”; “Benefícios obtidos após largar o vício”; “Orientações sobre medicamentos de auxílio no abandono ao tabagismo”; “Suporte emocional e retirada de dúvidas”; “Apoio ao paciente” e “Preparo para manutenção da vida sem o tabaco após o fim do tratamento”.

A gestora do plano, Luana Romano, destacou a importância do programa. “Tivemos edições anteriores, com muito êxito, com relatos impactantes de pessoas que pararam de fumar. Acreditamos que muito além de consultas e atendimentos pontuais, precisamos investir em grupos de apoio, restabelecendo a saúde de nossos conveniados e auxiliando na qualidade de vida”, finalizou.

Por que parar de fumar?

O tabagismo é uma das principais causas de doenças evitáveis e está associado a uma série de problemas de saúde, como doenças cardíacas, câncer, doenças respiratórias e muito mais. Parar de fumar não apenas melhora sua saúde física, mas também traz benefícios emocionais, financeiros e sociais.

Dados científicos deixam claro que parar de fumar oferece uma série de benefícios imediatos e a longo prazo para sua saúde. Aqui estão algumas estatísticas que ilustram o impacto positivo que o abandono do tabaco pode ter:

– Melhora da Saúde Respiratória: Em apenas algumas semanas após parar de fumar, a função pulmonar começa a melhorar. A capacidade dos pulmões de transportar oxigênio aumenta, levando a uma respiração mais fácil e eficiente.

– Redução do Risco Cardiovascular: Fumar é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. Parar de fumar reduz rapidamente o risco de ataque cardíaco e outras doenças cardiovasculares.

– Aumento da Expectativa de Vida: Estudos mostram que as pessoas que abandonam o tabaco podem ganhar vários anos de vida saudável em comparação com aquelas que continuam fumando.

– Melhoria do Paladar e do Olfato: Parar de fumar pode levar a uma recuperação dos sentidos do paladar e do olfato, proporcionando uma experiência mais rica e agradável ao desfrutar de alimentos e aromas.

– Redução do Risco de Câncer: O tabagismo está fortemente associado a vários tipos de câncer, incluindo pulmão, boca, garganta, bexiga e outros. Parar de fumar reduz significativamente o risco de desenvolver esses tipos de câncer.

Sobre o Grupo

Dr. Ernesto elencou os benefícios da iniciativa:

– Aconselhamento Personalizado: Nossa equipe de profissionais de saúde estará à disposição para fornecer aconselhamento individualizado, ajudando a criar um plano personalizado para sua jornada rumo a uma vida sem tabaco.

– Grupos de Apoio: Junte-se a outros beneficiários que também estão buscando parar de fumar. Compartilhe experiências, desafios e conquistas em sessões de grupo focadas no apoio mútuo.

– Recursos Educacionais: Forneceremos informações detalhadas sobre os efeitos do tabagismo na saúde, técnicas para superar os desejos, dicas para enfrentar situações desafiadoras e muito mais.

– Terapias de Substituição de Nicotina: Se apropriado, nossa equipe ajudará você a explorar opções de terapias medicamentosas e também de substituição de nicotina, como os adesivos, para ajudar a reduzir os sintomas de abstinência.

– Acompanhamento Contínuo: “Não deixamos você sozinho nesse processo. Estaremos sempre ao seu lado, acompanhando o progresso e ajustando o plano conforme necessário”, complementou.

Inscrição

Para se inscrever no programa, o usuário deve entrar em contato na sede do SanSaúde presencialmente na Rua Osvaldo Padovez, 3063, ou pelo telefone (17) 3426-3000. As vagas são limitadas.