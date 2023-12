“Sangue Votuporanguense”: CAV promove campanha de doação de sangue 

De acordo com o Clube, “iniciativa visa apoiar as vítimas do trágico acidente da van escolar de Cardoso/SP, em um gesto de compaixão que transcende o campo esportivo.”

Nesta terça-feira (19.dez), às 14h, os atletas do Clube Atlético Votuporanguense (CAV) demonstrarão seu espírito humanitário ao comparecerem em massa à Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga/SP.

O clube explicou que a iniciativa visa apoiar as vítimas do trágico acidente da van escolar da cidade de Cardoso/SP, em um gesto de compaixão que transcende o campo esportivo: “Conscientes da urgência na reposição dos estoques sanguíneos, especialmente durante as festas de final de ano, os jogadores do CAV decidiram unir forças em uma ação que vai além dos gramados. Com a demanda por bolsas de sangue aumentando nesta época, a participação nas doações tende a diminuir, tornando a atitude dos atletas ainda mais significativa.”

O Clube Atlético Votuporanguense, profundamente sensibilizado pela tragédia, lançou a campanha “Sangue Votuporanguense”. O objetivo é não apenas contribuir para a recuperação das vítimas, mas também incentivar a comunidade a se engajar na doação de sangue.

Edilberto Fiorentino – Caskinha, presidente do CAV, destacou a importância da iniciativa em prol da fraternidade e da vida. Em suas palavras, ele enfatizou: “Neste momento difícil, é crucial que nos unamos como comunidade. A doação de sangue não apenas salva vidas, mas também fortalece o tecido social que sustenta nossa cidade. Vamos juntos, como verdadeiros Votuporanguenses, fazer a diferença e mostrar nossa compaixão.”

Neste gesto nobre, o Clube Atlético Votuporanguense não apenas reforça seu compromisso com o esporte, mas também demonstra que, em tempos difíceis, a união e a compaixão são os verdadeiros valores que fazem a diferença.

O Clube encerrou o anúncio convocando a sociedade: “Participe dessa causa, doe sangue e faça parte desta corrente de fraternidade que une atletas, dirigentes e toda a comunidade votuporanguense em prol da vida.”