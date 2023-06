Sandy faz show em Rio Preto no próximo dia 23

Apresentação acontece no Centro Regional de Eventos.

A cantora Sandy vai se apresentar no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto (SP), no dia 23 de junho.

No repertório, os fãs poderão acompanhar os grandes sucessos da artista, como “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Pés Cansados” e “Universo Reduzido”.

Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos pela internet. Pontos de venda físicos também foram implantados e os endereços estão disponíveis no site do evento. A abertura dos portões está marcada para as 19h.