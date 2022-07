Sánchez volta a jogar depois de 102 dias, ajuda Santos e pode ser opção 

Uruguaio não entrava em campo desde 19 de março, quando atuou na vitória por 3 a 2 sobre o Água Santa, na Vila Belmiro; nesta quarta, deu assistência para empate contra o Táchira.

O Santos contou com a volta de um jogador que não entrava em campo há 102 dias para empatar em 1 a 1 com o Deportivo Táchira na última quarta-feira (29.jun), fora de casa. O meia Carlos Sánchez, que não jogava desde 19 de março, deu assistência e foi decisivo no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Sánchez perdeu espaço no Santos na atual temporada. De titular a reserva não utilizado, o meia só tinha quatro partidas em 2022 até esta quarta-feira. Antes de entrar contra o Deportivo Táchira, tinha jogado pela última vez na vitória por 3 a 2 sobre o Água Santa, na última rodada do Campeonato Paulista.

Na Venezuela, Sánchez entrou no lugar de Vinicius Zanocelo no início do segundo tempo. Numa mostra clara de falta de ritmo de jogo, teve dificuldade para se encaixar em campo. Não alcançou passes em profundidade e tomou decisões equivocadas.

No fim, porém, mostrou que ainda pode ajudar o Santos. Sánchez, depois de boa jogada de Rwan pela esquerda, deixou Bryan Angulo na cara do gol para empatar o jogo com o Deportivo Táchira e levar um bom resultado para a partida de volta, na Vila Belmiro, semana que vem.

“E 100 dias depois… muito feliz em poder ajudar o meu Peixão dentro de campo! Agora é descansar para sábado, nosso próximo desafio”, comemorou Sánchez, em postagem numa rede social.

O técnico Fabián Bustos entende que o Santos precisa de jogadores mais experientes à sua disposição para ter melhor desempenho. Por isso, Sánchez, de 37 anos, pode voltar a ser opção no Peixe nas próximas partidas, diferentemente do que vinha acontecendo até aqui.

Quem acompanha Sánchez de perto no dia a dia diz que o jogador não perdeu vontade ou diminuiu seu comprometimento nos treinamentos por causa da falta de espaço. No Santos, o meio-campista é visto como um exemplo pelos mais jovens.

Nos últimos meses, inclusive, a análise interna é de que Sánchez está até melhor fisicamente do que no ano passado, quando vinha jogando mais.

O uruguaio tem contrato com o Santos até julho do ano que vem. O Peixe volta a campo neste sábado para enfrentar o Flamengo, na Vila Belmiro, às 19h, pelo Brasileirão.

