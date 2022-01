“Saldão Baixa Renda” da Neoenergia Elektro termina nesta quinta-feira 

Concessionária oferece descontos que podem chegar a 36%, isenção da cobrança de juros e multas e parcelamento em até 18 vezes.

Até quinta-feira (13), os clientes da Neoenergia Elektro podem participar do “Saldão Baixa Renda”, uma ação que oferece condições especiais de negociação de dívidas para clientes cadastrados como Baixa Renda, beneficiados com a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Entre as vantagens para colocar as contas em dia e evitar os cortes, descontos que podem chegar a 36% para negociação de dívidas pagas à vista ou parceladas em até 18 vezes, além da isenção da cobrança de juros, multas e encargos como Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para aproveitar os benefícios, o cliente pode procurar as Lojas de Atendimento ou acessar o Portal de Negociações online da concessionária no site (www.neoenergiaelektro.com.br).

Formas de negociação

O Portal de Negociação da Neoenergia Elektro oferece uma série de vantagens no pagamento de faturas, tais como quitação à vista, pagamento integral no débito com o cartão virtual (Auxílio Emergencial) ou parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito.

Para utilizar os serviços do portal e ter acesso às opções de negociação, é necessário realizar um cadastro informando o CPF e a conta contrato do cliente. Depois desse primeiro passo, é possível visualizar o débito e as condições de pagamento disponíveis.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).