‘Saidinha’: Justiça libera quase 2 mil presos na região 

Entre as unidades, o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia vai liberar 149 presos.

Nesta terça-feira (13.jun), está prevista a soltura temporária de um total de 1.923 internos do sistema prisional na região de Votuporanga/SP. Benefício tem duração de sete dias, ou seja, até o dia 19 de junho.

Em São José do Rio Preto/SP, serão liberados 1.538 presos. Deste total, serão liberadas 1.487 detentas do CPP (Centro Penitenciário de Progressão) Dr. Javert de Andrade e outras 51 jovens do CRF (Centro de Reabilitação Social Feminina).

Após Rio Preto, os dois maiores grupos de detentos libertados serão provenientes do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Icém/SP (220) e de Riolândia/SP (149). Os menores presos libertados serão do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Paulo de Faria/SP (9) e do presídio de Riolândia/SP (7).

A licença provisória é um direito previsto em lei para a execução de penas, concedido às pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto, desde que não tenham sido condenadas por crimes hediondos que resultem em morte. O objetivo é promover a socialização. O pedido foi analisado e deferido pela Vara de Execuções Criminais (VEC).

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não informou quantos serão monitorados em tempo real por meio de tornozeleiras eletrônicas. Caso algum detento não retorne dentro do prazo estipulado, será considerado foragido.