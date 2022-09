‘Saidinha’: Justiça libera 2 mil presos na região 

Benefício atende presos das unidades de Rio Preto, Icem, Riolândia e Paulo de Faria. Os internos deverão apresentar-se novamente ao respectivo presídio na próxima segunda-feira (19), estando sujeitos a penas disciplinares.

A Justiça liberou, na manhã desta terça-feira (13.set), 1.776 presos do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de São José do Rio Preto/SP em benefício de sete dias de ‘saidinha’ ou saída temporária. Os custodiados (as) deverão apresentar-se novamente ao respectivo presídio na próxima segunda-feira (19), estando sujeitos a penas disciplinares.

Do total de presos beneficiados, 115 estão usando tornozeleira. Também foram beneficiadas 54 detentas do CRF (Centro de Ressocialização Feminina) de Rio Preto; todas usando o dispositivo eletrônico.

Durante estes sete dias, a Polícia Militar fará patrulhamento especial, nos endereços dos detentos para verificar o cumprimento das regras.

Ainda na região de Votuporanga, internos de outras unidades foram agraciados, como por exemplo, no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia/SP, onde 226 detentos foram beneficiados com a ‘saidinha’, e um preso da penitenciária da cidade. No CDP (Centro de Detenção Provisória) de Icém/SP, 120 detentos também receberam o benefício, já no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Paulo de Faria/SP um dos presos foi beneficiado.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos