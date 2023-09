‘Saidinha’: Justiça libera 1,9 mil detentos na região 

Grupo deve retornar as unidades prisionais no dia 18; entre os beneficiados, 20 presos não têm para onde ir no período e serão abrigados.

Nesta terça-feira (12.set), a Justiça vai liberar 1,9 mil presos de seis unidades prisionais da região de Votuporanga/SP, como parte da saída temporária. A maior quantidade – 1.574 detentos – vai ser liberada do CPP (Centro de Progressão Penal) de São José do Rio Preto/SP.

O comando da Polícia Militar vai aumentar o patrulhamento nas 96 cidades da região para monitorar cada passo dos presos em liberdade temporária até o dia 18, data de retorno para as celas.

Além do CPP de Rio Preto, vão ser liberados 217 presos do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Icém/SP, mais 135 presos do (Centro de Detenção Provisória) CDP de Riolândia/SP. Também foi autorizada a saída temporária de dez presos da Penitenciária de Riolândia e mais sete do CDP de Paulo de Faria/SP. Ao todo são 1.980 pessoas.

Já o CRF (Centro de Ressocialização Feminina) de Rio Preto vai colocar 37 detentas em liberdade, também entre os dias 12 e 18 de setembro. Todas terão cada passo monitorado por tornozeleiras eletrônicas.

O monitoramento dos 1,8 mil presos será feito pelo Projeto Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação (Vida) – que utiliza aplicativo e localização georreferencial para fiscalização do cumprimento de decisões judiciais, disse o comandante do CPI-5, coronel Fábio Cândido.

“Cada equipe recebe, por meio de aplicativo, um alerta de proximidade com o endereço em que o detento vai passar a saidinha temporária. A orientação é passar no local para ver se eles cumprem as condições estabelecidas pela Justiça”.

Regras

Por lei, o preso beneficiado pela saída temporária não pode frequentar bares e locais com venda de bebidas alcoólicas. Ele deve permanecer em casa durante o período noturno. Do contrário, ele é imediatamente devolvido ao sistema prisional e riscado da lista dos próximos beneficiados pela medida.

Responsável pela fiscalização das unidades prisionais da região de Rio Preto, o juiz Evandro Pelarin afirma que 20 detentos liberados pelo CPP vão passar os dias em liberdade em locais de abrigamento especial, dentro da região. “Temos um contingente de 20 presos que não têm vínculo familiar, nem para onde ir. Eles vão sair, mas vão ser acolhidos em nossos abrigos no período em que vão ficar em liberdade. Estamos com essa demanda atendida”.

Para Pelarin, é necessário que todos os presos beneficiados passem pela saída temporária para avaliar se eles têm condições de serem reintegrados à sociedade. Por precaução, a Justiça não releva a localização exata dos locais de abrigamento dos presos em saída temporária.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos