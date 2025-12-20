Saidinha de Natal e Ano Novo libera 810 presos na região de Votuporanga 

Os beneficiados deixarão o sistema prisional entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro de 2026.

A Justiça autorizou a saída temporária de 810 detentos da região de Votuporanga/SP durante as comemorações de fim de ano, entre os dias 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026. O maior contingente é do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto/SP, que terá 672 presos beneficiados. Também serão liberados 43 internos do CDP de Icém/SP, 13 do CDP de Paulo de Faria/SP, 10 da Penitenciária de Riolândia/SP, 34 do CDP de Riolândia/SP e 38 do Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de São José do Rio Preto.

Esta será a menor saidinha de presos dos últimos 12 meses, reflexo do fim do benefício, conforme lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Há dois meses, 787 presos das cadeias da região foram liberados entre os dias 16 e 22 de setembro.

Na saidinha de fim de ano, 40 detentos da região perderam o direito ao benefício em decorrência da Operação Cronos. Eles foram identificados pela prática de crimes ou infrações disciplinares dentro de unidades prisionais. A informação foi divulgada pelo Ministério Público.

Entre os delitos praticados estavam integração em organização criminosa, tráfico de drogas, uso de celular e consumo de drogas nas dependências de presídios. Todos responderão por faltas graves, com possível regressão de regime e perda de benefícios.

Operação Cronos deixou dois mortos em Votuporanga

A Operação Cronos foi uma ação conjunta para combater a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), desencadeada pela Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em novembro. Durante a deflagração da ação em Votuporanga, dois homens morreram em confronto com as forças de segurança, nos bairros São Cosme e Sonho Meu.