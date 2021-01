“Saidinha”: 41 detentos do CPP de Rio Preto não retornam 

Segundo o levantamento da Justiça, todas as 51 mulheres liberadas do CRF (Centro de Ressocialização Feminina), de São José do Rio Preto/SP, retornaram dentro do prazo.

O Departamento Estadual de Execução Criminal informou que 41 dos 1.183 presos liberados na última saidinha temporária não voltaram para o CPP (Centro Progressão Penal) de São José do Rio Preto/SP. Os presos ficaram em liberdade por 15 dias e tinham que retornar até o final da tarde de terça-feira (5).

De acordo com um levantamento da Justiça, todas as 51 mulheres liberadas do CRF (Centro de Ressocialização Feminina), de Rio Preto, retornaram dentro do prazo.

Os nomes dos presos que não retornaram foram repassados à Secretaria de Segurança Pública (SSP) para que as policiais Civil e Militar possam iniciar a captura dos criminosos.

*Com informações do Diário da Região