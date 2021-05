Saída temporária libera 1.684 presos da região de Rio Preto na próxima terça-feira

Reeducandos que cumprem regime semiaberto nas unidades prisionais da região de Rio Preto devem retornar às unidades prisionais no dia 24.

A Justiça de São José do Rio Preto/SP autorizou a saída temporária de 1.684 reeducandos que cumprem regime semiaberto nas unidades prisionais da região de Rio Preto. Eles serão liberados no dia 18 de maio e devem retornar aos respectivos presídios no dia 24.

Do total de presos que serão liberados, 1.580 homens cumprem pena no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Rio Preto, 49 mulheres estão no CRF (Centro de Ressocialização Feminino) de Rio Preto, 40 homens estão no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia/SP e outros 15 estão no CDP de Icém/SP.

Para ser beneficiado com saída temporária, o detento tem que apresentar bom comportamento nos últimos 12 meses. Uma lista é enviada para o Fórum, onde é analisado caso a caso, até que seja incluído o nome na lista dos beneficiários.

Esta será a primeira saída temporária de presos autorizada em 2021. A última saída ocorreu ainda em 2020, entre o Natal e Ano Novo. Por ano, são autorizadas cinco saídas temporárias, mas devido a pandemia, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) reduziu a quantidade como forma de evitar a contaminação da população carcerária com o

coronavírus.

*Com informações do portal Diário da Região