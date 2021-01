Saiba quem é a primeira vacinada contra Covid no Estado de São Paulo

A enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, é a primeira pessoa a ser vacinada no Estado de São Paulo.

Diabética e hipertensa, a moradora de Itaquera se voluntariou para atuar na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

A vacina foi aplicada por Jéssica Pires de Camargo, 30 anos, enfermeira de Controle de Doenças e Mestre de Saúde Coletiva pela Santa Casa de São Paulo.

Em seguida, Mônica recebeu o selo simbólico com os dizeres “Estou vacinado pelo Butantan” e uma pulseira com a frase “Eu me vacinei”.

