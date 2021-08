Saiba como ver a conjunção tripla entre Lua, Saturno e Júpiter neste sábado e no domingo

Fenômeno astronômico pode ser visto neste sábado (21) e no domingo (22).

A conjunção tripla entre Lua, Saturno e Júpiter vai poder ser observada no céu do Brasil neste sábado (21) e no domingo (22). O fenômeno astronômico permite a visualização do satélite natural e dos dois planetas próximos.

No sábado (21), Saturno fica visualmente acima da Lua e Júpiter, abaixo e a esquerda da Lua. Já no domingo (22), a Lua pode ser vista abaixo de Júpiter e Saturno.