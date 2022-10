Saiba como identificar virose 

Médico clínico-geral Luiz Eduardo de Queiroz Vieira, explicou a patologia, sintomas e tratamento.

Você está com dor de cabeça, nariz entupido, fraqueza e um pouco de febre, ou então tem diarreia e náusea, e decide ir ao pronto socorro. Ao chegar lá, ouve que “é uma virose”. Mas afinal, o que esse diagnóstico significa?

O médico clínico-geral do SanSaúde, Dr. Luiz Eduardo de Queiroz Vieira, explicou sobre a patologia. “Virose é um termo pouco específico, que significa doença viral ou infecção provocada por um vírus. Se formos interpretar a expressão ao pé da letra, estaremos diante de um gigantesco grupo de doenças que engloba centenas de infecções diferentes, desde as mais simples, como resfriados e verrugas de pele, até as mais graves, como AIDS, raiva, hepatite e ebola”, disse.

Apesar do termo abranger todas as infecções de origem viral, na prática, os médicos costumam reservar esse diagnóstico para as leves, de origem respiratória ou gastrointestinal, que habitualmente curam-se espontaneamente após alguns dias.

Idades

Dr. Luiz Eduardo destacou que as viroses afetam as pessoas de maneiras diferentes, dependendo das idades. “As enfermidades causadas pelo vírus são muito mais comuns nos bebês e nas crianças, mas também podem acometer os jovens, adultos e idosos”, afirmou.

Sintomas

Os sinais das viroses variam de acordo com o vírus que a pessoa contraiu. Entretanto, alguns são bastante recorrentes e costumam ser fator comum entre as diferentes doenças existentes.

Há dois tipos de sintomas para as doenças causadas pelos vírus: os respiratórios e os gastrointestinais. Ao juntar os dois, pode-se apresentar os seguintes sinais de uma virose:

– diarreia;

– febre;

– vômito e náusea;

– falta de apetite;

– tosses e espirros;

– coriza e obstrução nasal;

– dor de garganta;

– dor nos músculos;

– dor de barriga e cólica;

– dor de cabeça ou atrás dos olhos.

Não necessariamente o enfermo apresentará todos os sintomas, mas alguns deles devem ser bastante presentes, como a febre e as dores. “Para diagnosticar qual é a virose e definir um tratamento, é importante fazer uma consulta com um médico”, complementou.

Tratamento

Não tem como tratar uma virose. Assim, só resta esperar que ela passe. “Entretanto, recomenda-se, em alguns casos, tomar medicamentos para amenizar os sintomas. Também é aconselhada a ingestão de bastante líquido, para manter o corpo hidratado”, orientou Dr. Luiz Eduardo.

Em caso de viroses respiratórias, o recomendado é fazer lavagem das narinas com soro fisiológico. Quando o assunto são as gastrointestinais, pode ser necessária a ingestão de probióticos e zinco para repor a microbiota intestinal.

O médico ressaltou ainda que muitas viroses já têm vacina. “As mais famosas são a Vacina Oral Poliomielite, que previne a poliomielite, e a Tríplice Viral com Varicela, que serve para imunizar contra sarampo, rubéola, caxumba e catapora/varicela — reforçada por meio da Varicela Atenuada. A gripe, virose mais comum que existe, também tem uma vacina, que deve ser reforçada anualmente e previne contra casos graves e óbitos pela doença. O imunizante protege contra: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenzavirus B, que costumam ser epidêmicos nos invernos”, afirmou.

Todas as doses são oferecidas gratuitamente nas unidades básicas de saúde, via Sistema Único de Saúde (SUS).