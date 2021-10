Saiba como funciona o IPVA e por que ele deve ficar mais caro em 2022

Imposto cobrado na esfera estadual leva em consideração o valor de venda do veículo.

Com o final de 2021 se aproximando, os mais atentos já começaram a fazer as contas para os impostos que pesarão no bolso no início do ano que vem.

Um deles é o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que deve ser quitado anualmente por donos de carros, motos, caminhões, ônibus e demais veículos automotores registrados, até mesmo tratores.

E pode ser que você gaste mais com ele em 2022.

Como funciona o IPVA?

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), como o nome diz, é pago somente por quem tem um veículo. O valor cobrado é direcionado à Secretaria de Fazenda do respectivo estado que, então, o divide da seguinte forma: 40% para o governo estadual, 40% para o municipal e os 20% restantes para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

A cobrança é baseada no valor venal do veículo, calculado pela tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com base no mês de setembro do ano anterior. Ou seja, os valores que serão utilizados em 2022 foram definidos agora, em setembro deste ano.

A alíquota pode variar entre 2% e 4%, e o imposto precisa ser pago por um período que varia entre 10 e 20 anos. Como é estadual, cada unidade federativa aplica uma alíquota e um período, valendo conferir a informação junto à Secretaria de Fazenda de seu estado.

No caso do estado de São Paulo, todos os carros de passeio pagam 4% de IPVA e precisam fazê-lo por 20 anos antes de serem isentos. As exceções para veículos de uso pessoal são os que usam exclusivamente etanol como combustível ou foram adaptados para utilizar gás natural veicular. Nesse caso, a alíquota é de 3%. Carros flex também pagam 4%.

Por que o IPVA deve ficar mais caro em 2022?

Por se tratar de um imposto calculado sobre o valor do bem, em situações normais é mais comum que seu valor diminua ao longo dos anos. Isso ocorre pois a porcentagem é a mesma todos os anos, mas o bem passa por um processo de depreciação conforme o tempo passa.

Porém, 2021 não foi um ano normal. Pelo contrário, vem sendo extremamente atípico. Desde o início da pandemia, em 2020, a indústria automotiva está enfrentando uma série de desafios. Eles vão desde a necessidade de paralisar as linhas de montagem para evitar aglomerações nos momentos mais graves da pandemia, até a escassez de componentes eletrônicos e matérias-primas mais recentemente.

Seja qual for o motivo, o resultado é que a produção de veículos 0 km no Brasil atualmente não está mais acompanhando a demanda. Junte a isso a desvalorização do real nos últimos dois anos, pressionando os custos das montadoras, e o resultado é que comprar um carro novo por aqui está bem mais caro.

Além de pagar a mais, quem está no processo de compra de um 0 km ainda tem que aturar longas filas de espera, o que criou mais uma situação atípica: dependendo do veículo, uma unidade seminova disponível a pronta entrega pode sair mais cara do que o equivalente novo. Com os carros 0 km mais caros e difíceis de obter, o custo dos usados também subiu. Aí surge o problema: se o valor do usado subiu e a alíquota de IPVA é a mesma, você pagará mais imposto no ano que vem.

Quanto eu vou gastar de IPVA em 2022?

É possível calcular qual será o valor do IPVA de seu carro no ano que vem. Basta multiplicar o valor do veículo no mês de setembro, que pode ser acessado no site da Fipe, pela alíquota. Daí, divide-se o resultado por 100 e o tem-se o valor do imposto.

Por exemplo: um carro com valor de tabela de R$ 30.000 no estado de São Paulo, pagando 4% de alíquota. A conta ficaria assim:

30.000 x 4 = 120.000

120.000 ÷ 100 = 1.200

Ou seja, o valor do IPVA será de R$ 1.200

Separamos aqui alguns exemplos de valores de IPVA para 2022, tomando por base o estado de São Paulo (alíquota de 4%), para os 5 carros usados mais vendidos no mês passado. Os valores de venda são os registrados pela Fipe para um veículo com ano modelo 2018 (quando aplicável) em sua versão mais básica no mês de setembro de 2021.

Volkswagen Gol

Versão: Trendline 1.0

Valor Fipe em setembro de 2021: R$ 42.743

IPVA 2022: R$ 1.709,72

Fiat Uno

Versão: Drive 1.0

Valor Fipe em setembro de 2021: R$ 39.119

IPVA 2022: R$ 1.564,76

Chevrolet Onix

Versão: Joy Hatch 1.0

Valor Fipe em setembro de 2021: R$ 44.998

IPVA 2022: R$ 1.799,92

Volkswagen Fox

Versão: Trendline 1.0

Valor Fipe em setembro de 2021: R$ 46.694

IPVA 2022: R$ 1.867,76

Toyota Corolla

Versão: GLi 1.8 automático

Valor Fipe em setembro de 2021: R$ 84.856

IPVA 2022: R$ 3.394,24

*Informações/cnnbrasilbusiness