Saiba como apostar na Copa do Mundo

Preparado para fazer aposta na Copa do Mundo? A grande festa do futebol está quase iniciando. Entenda os mercados de aposta na Copa do Mundo 2022.

32 seleções, 64 jogos, um mês do melhor futebol. A Copa do Mundo 2022 está quase iniciando e a expetativa é imensa. É no Catar que o Brasil vence o hexa, 20 após o único penta na história do torneio?

A Seleção Brasileira é classificada pelas casas de apostas como a grande favorita a vencer a Copa do Mundo 2022. Com Neymar encabeçando o elenco, a canarinha tem craques que todo mundo admira. Confira os 26 convocados para a Copa do Mundo.

Alisson é o melhor goleiro do mundo para muitos, Thiago Silva e Marquinhos são defensores reputadíssimos, Casemiro saiu do campeão europeu Real Madrid e agora é o motor do Manchester United, Vinicius Jr. tem tudo para ser o melhor jogador do mundo. E tem ainda nomes como Ederson, Militão, Lucas Paquetá, Richarlison, Antony e Gabriel Jesus.

Com tantas estrelas, claro que o Brasil é favorito. Mas será capaz de confirmar esse status? Você confia no hexa ou prefere esperar para assistir como a equipe de Tite se comporta jogo a jogo?

Qualquer que seja sua opção, você já pode fazer aposta na Copa do Mundo. As melhores casas de apostas começam já listando vários mercados. Você só tem de pesquisar nesses mercados e selecionar as opções que correspondem aos seus prognósticos.

Naturalmente que para isso você precisa estar registrado. Se ainda não tem conta, só precisa se cadastrar em uma casa de apostas. E aproveite o primeiro depósito para ganhar o bônus de boas-vindas.

Passos para registrar aposta

Vamos dar um exemplo concreto de como registrar apostas, usando para essa demonstração a Betano, um dos melhores sites de aposta do Brasil.

Faça login na Betano, usando seu email ou nome de usuário e senha;

Clique na opção Futebol, no menu dos esportes. É a bola de futebol que vê no lado esquerdo;

Na janelinha “Internacional” você seleciona a “Copa do Mundo 2022”;

No menu dos eventos escolhe um jogo, como “Brasil x Sérvia”;

Consulte os mercados listados. Pode ir direto na categoria, por exemplo clicando em “Handicap”;

Encontre a opção “Brasil -1”, veja o odd (2.30) e clique, vendo como muda de cor;

Essa seleção já aparece no boletim de aposta, no lado direito. Na janelinha você coloca o valor de sua aposta, por exemplo R$ 10;

O boletim informa que tem “1 aposta” para registrar e que os “ganhos potenciais” são de R$ 23.00. Agora só tem de clicar no botão verde, “Aposte já R$ 10.00”, e sua aposta fica registrada.

Essa aposta foi meramente um exemplo. Você pode apostar no Senegal x Holanda, ou que a França marca exatamente 3 gols à Austrália. As opções são imensas nessa casa de apostas.

Do mesmo jeito, a aposta de R$ 10 foi apenas para demonstração. Claro que você pode investir outro valor. Não esqueça de conferir os ganhos potenciais antes de registrar a aposta.

Na Betano tem mercados de gols, intervalo, handicap, asiáticos, minutos e estatísticas. E tem ainda mercados especiais, que variam conforme o jogo.

Repetindo o passo 4, em vez de selecionar um jogo você ainda pode consultar os mercados de longo prazo. Dá para apostar no vencedor da Copa do Mundo 2022, com o palpite no Brasil pagando R$ 5 por cada real apostado.

Também pode apostar no vencedor de cada grupo, ou até onde se classifica uma seleção. Por exemplo, o odd para Gales chegar nas quartas de final é de 7.00. E tem ainda mercados especiais, onde pode apostar no grupo que terá menos gols, no total de jogos com desempate por pênaltis, ou que um goleiro vai marcar gol.

Na Betano, você encontra todos os mercados que precisa para ganhar dinheiro com apostas na Copa do Mundo.