Saiba como acender churrasqueiras corretamente e o que fazer em casos de acidentes 

Corpo de Bombeiros dá dicas para não sofrer ferimentos e queimaduras.

Acidentes ao acender churrasqueiras são recorrentes e podem deixar ferimentos graves e até mesmo causar a morte. Na noite da última segunda-feira (25.abr), um jovem de 22 anos sofreu queimaduras após tentar acender uma churrasqueira com gasolina. O caso aconteceu no bairro Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto/SP.

O rapaz foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte. Em seguida, transferido à UIT (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pessoas não devem usar álcool ou gasolina para acender churrasqueiras, porque os líquidos inflamáveis podem causar explosões por conta da evaporação.

Normalmente, o rosto é o primeiro a ser afetado quando explosões acontecem. Porém, outras partes do corpo podem ser atingidas, gerando queimaduras e lesões graves.

Segundo os bombeiros, as pessoas precisam ler atentamente as embalagens, principalmente do carvão para acender churrasqueiras.

Tabletes de álcool sólido e outras mercadorias próprias são exemplos seguros para acender churrasqueiras. Contudo, é necessário seguir as orientações dos fabricantes e verificar se o item é certificado.

O que fazer quando acidentes acontecerem?

Interromper a reação de calor, resfriando a vítima com soro fisiológico ou água em temperatura ambiente;

Retirar as vestes com delicadeza, sem arrancá-las cortando-as com a tesoura. Não arrancar o tecido se estiver aderido à pele, apenas resfriá-lo com soro fisiológico ou água na temperatura ambiente, deixando-o no local;

Remover das extremidades anéis, pulseiras, relógios ou joias antes que o membro edemacie;

Se a área afetada envolver mãos e pés, separar os dedos com pequenos rolos de gaze umedecida em soro fisiológico ou água;

Ligar para emergência 193.

O que não fazer em caso de queimaduras?

Não estourar bolhas provenientes da queimadura;

Não ministrar medicamentos tais como pomadas;

Não ministrar gel dental, pó-de-café, plantas;

Não desgrudar pedaços de pano/tecido presos ao corpo da vítima.

